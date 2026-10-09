    Next Generation Fest, al Teatro del Maggio la Quinta edizione

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Next Generation Fest, al Teatro del Maggio la Quinta edizione
    Loading
    /

    Next Generation Fest 2026, domani dalle 10 alle 22 al teatro del Maggio di Firenze. La manifestazione  nasce da un’idea del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, Bernard Dika, come occasione di confronto e di ascolto delle Gen Z e Alfa, per coinvolgere i giovani come costruttori di comunità, attraverso il susseguirsi di talk, speech ispirazionali e live performance a cura di content creator, artisti, sportivi, imprenditori, divulgatori e personalità amate dai giovani.

    Tanti gli ospiti: si va da Veronica Maffei a  Simonetta Cheli a Artlab Triboo, Giuseppe Giofrè, Federico Cesari e tanti altri.

    Sentiamo proprio l’ideatore della rassegna Bernard Dika