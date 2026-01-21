Nel bagaglio di Mario... alla scoperta di Luzi con l'Archivio del Vieusseux

Presentata la mostra Nel bagaglio di Mario… Gli scartafacci luziani del Gabinetto Vieusseux, a cura di Simone Magherini, Riccardo Sturaro e Stefano Verdino, e dedicata alle agende, ai taccuini e ai block-notes di Mario Luzi conservati all’Archivio Bonsanti, in cui egli concretamente realizzava le proprie opere.
Attraverso l’indagine di questi materiali, verrà proposta un’immersione nel “bagaglio” di uno dei più grandi autori italiani del Novecento. Il percorso espositivo, in programma dal 21 gennaio al 27 febbraio, all’Archivio Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, in via Maggio 42 a Firenze, sarà visitabile gratuitamente, prenotandosi ad [email protected]
Michele Rossi e Riccardo Nencini, rispettivamente direttore e presidente del Gabinetto Vieusseux.