Asili nido e libri di testo gratuiti, agevolazioni per percorsi di formazione e tirocini, aiuto all’inserimento lavorativo, sono solo alcune delle opportunità rivolte ai giovani fino a 40 anni messe a disposizione da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani che finanzia tantissimi interventi grazie a risorse regionali, nazionali ed europee. Ne parliamo con Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, coordinatore del progetto Giovanisì.
La Toscana in Radio del 22 gennaio 2026 – Puntata 6
