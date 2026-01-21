www.controradio.it La Toscana in Radio del 22 gennaio 2026 - Puntata 6 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:12 Share Share Link Embed

Asili nido e libri di testo gratuiti, agevolazioni per percorsi di formazione e tirocini, aiuto all’inserimento lavorativo, sono solo alcune delle opportunità rivolte ai giovani fino a 40 anni messe a disposizione da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani che finanzia tantissimi interventi grazie a risorse regionali, nazionali ed europee. Ne parliamo con Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, coordinatore del progetto Giovanisì.