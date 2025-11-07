    Nasce a Prato il progetto “C’è una casa nel centro”

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Nasce a Prato il progetto “C’è una casa nel centro”
    Loading
    /

    Un centro finanziato con fondi PNRR che accoglie persone in condizioni di marginalità.
    “C’è una casa nel centro” è il nome di un progetto di rigenerazione solidale che unisce terzo settore e impresa per creare spazi di accoglienza e inclusione a Prato.

    Il caseggiato, dignitoso e capace di generare percorsi di autonomia per le persone in difficoltà, è diventato la nuova sede di Casa Renato, che opera in viale Borgo Valsugana a Prato, nei pressi della stazione ferroviaria Centrale e che opera con la collaborazione della cooperativa sociale “Pane & Rose” e “Girasole”.

    Il progetto è promosso in collaborazione tra Cesvot e IKEA nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un posto da chiamare casa”.

    Abbiamo parlato del valore del reinserimento sociale, nel giorno della nuova inaugurazione, con il presidente del Cesvot Luigi Paccosi.