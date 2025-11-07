www.controradio.it Nasce a Prato il progetto “C’è una casa nel centro” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Un centro finanziato con fondi PNRR che accoglie persone in condizioni di marginalità.

“C’è una casa nel centro” è il nome di un progetto di rigenerazione solidale che unisce terzo settore e impresa per creare spazi di accoglienza e inclusione a Prato.

Il caseggiato, dignitoso e capace di generare percorsi di autonomia per le persone in difficoltà, è diventato la nuova sede di Casa Renato, che opera in viale Borgo Valsugana a Prato, nei pressi della stazione ferroviaria Centrale e che opera con la collaborazione della cooperativa sociale “Pane & Rose” e “Girasole”.

Il progetto è promosso in collaborazione tra Cesvot e IKEA nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un posto da chiamare casa”.

Abbiamo parlato del valore del reinserimento sociale, nel giorno della nuova inaugurazione, con il presidente del Cesvot Luigi Paccosi.