Multiutility, il referendum di Empoli è stato un autogol? 

Non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto al referendum abrogativo comunale a Empoli relativo alla delibera del Consiglio comunale del 2022 con cui il Comune aveva aderito al progetto della Multiutility, la holding toscana dei servizi pubblici. I comitati promotori della consultazione volevano scongiurare sia la quotazione in Borsa, sia la gestione pubblico-privata del servizio idrico. L’affluenza è stata del 28,48%, pari a 12.290 votanti. Riguardo allo scrutinio, i Sì sono stati il 96,61%, pari a 11.875 voti, i No il 3,02% (371), 21 le schede bianche, 25 quelle nulle.

Per parlare delle conseguenze di questo referendum, sono collegati con noi – anche in diretta video sui nostri social – TOMMASO FATTORI, già Portavoce del Forum Sociale Europeo di Firenze e promotore dei Referendum del 2011 contro la privatizzazione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali e MARCO CARDONE, Comitato referendario No Multiutility.