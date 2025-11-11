www.controradio.it Giani Bis: la squadra del secondo mandato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:04 Share Share Link Embed

Bintou Mia Diop, classe 2002, famiglia di origini senegalesi, consigliera comunale del Pd a Livorno e membro dell’assemblea nazionale Dem in qualità di vicepresidente della Regione, i riconfermati Leonardo Marras, Monia Monni e Alessandra Nardini, e poi Filippo Boni (Pd), Cristina Manetti, ex capo di gabinetto del governatore Giani che ha coordinato la lista Eugenio Giani presidente-Casa Riformista, il sindaco di Fauglia (Pisa) Alberto Lenzi in quota Avs, e David Barontini, capogruppo M5s in consiglio comunale a Cascina (Pisa). Sono gli assessori della nuova Giunta toscana guidata da Eugenio Giani, al suo secondo mandato, la prima squadra regionale in versione ‘campo largo’. Per Bernard Dika, giovane ex portavoce di Giani, si profila un ruolo di sottosegretario, la prima volta che in Regione Toscana viene istituita questa figura. Giani ha annunciato i nomi durante la prima seduta del Consiglio regionale, e le deleghe saranno rese note nei prossimi giorni, quando la Giunta toscana si riunirà per la prima volta