Molestie sul lavoro: la testimonianza e le battaglie legali

La storia di Lara: oggi pilota di droni per un’azienda che lavora per il Nuovo Pignone. 5 anni di molestie nel precedente lavoro, la forza di denunciare, la determinazione di riprendersi la propria vita.

Prato, sindacato prima volta ammesso come parte civile in processo per molestie sul lavoro

Tentò di baciare una sua dipendente. Imprenditore condannato. Nel processo si erano costituite parti civili la Cgil e la Filctem Cgil. Si tratta della prima volta che un sindacato viene ammesso in un procedimento penale per molestie sul luogo di lavoro.