Dillo a Controradio: puntata del 5 febbraio 2025 – Disservizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione! Ogni mercoledì alle 8.40. possibile scrivere anche a dilloacontroradio@ controradio.it

temi: il parcheggio ‘privilegio’ dei consiglieri comunali in piazza de’ Giudici, i lavori in piazza brunelleschi e sul Lungarno in san Niccolò, la qualità dell’acqua dopo i cantieri della Vacs

All’interno della trasmissione la rubrica Viola Cerca Casa: si può vivere ancora a Firenze? Scopriamolo insieme. Viaggio nella giungla degli affitti a Firenze. Raccontaci la tua odissea. scrivi a violacercacasa@controradio. it

temi: il caso Milano, intervista a Lucia Tozzi studiosa delle politiche urbane