Milano: breve storia del nuovo turismo e di come è diventata “una città per ricchi”

Nell’ambito del programma “Viola Cerca Casa” Proseguiamo la nostra indagine comparativa sulle città nella morsa della difficoltà abitativa. Dopo Firenze, Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, oggi andiamo a Milano al centro dell’attualità politica sul versante urbanistico con la norma – finita al centro delle polemiche e degli imbarazzi – che potrebbe aiutare la città a uscire dall’impasse creata dalle inchieste della Procura sull’urbanistica, con cantieri bloccati da mesi, funzionari indagati, architetti e imprese edili in difficoltà. Una vicenda che va ben oltre la gestione del turismo e degli affitti e ha a che fare con logiche economiche ed urbanistiche che vedono nel capoluogo lombardo al 2023 confluire circa il 50% degli investimenti immobiliari in Italia.

Da un punto di vista abitativo, Milano si trova sul podio delle città d’Italia con la più alta concentrazione di affitti brevi. è stata in un certo senso pioniera di questo tipo di affitto/rendita ospitando eventi che attirano persone da tutto il mondo per pochi giorni come la settimana della moda o il salone del mobile, ma da qualche anno, come nelle altre città il fenomeno si è cristallizzato ed esteso a tutto l’anno, e si è andato a creare un tipo di turismo che prima non esisteva.

ecco la testimonianza di una 29enne precaria che abita a Milano Elisa, e un’intervista a Lucia Tozzi giornalista e studiosa di politiche urbane

