Gioele Pagliaccia 5tet omaggio a Eric Dolphy per Pinocchio Jazz

Sabato 08 febbraio 2025_ore 21.45

Presso Circolo “Vie Nuove”, Viale Donato Giannotti, 13 Firenze

GIOELE PAGLIACCIA 5tet omaggio a Eric Dolphy



Presentazione dell’album “Aut to Lunch”



Piero Bittolo Bon sax alto, cl. Basso, flauti

Tony Cattano trombone

Alfonso Santimone piano

Stefano Dalla Porta contrabbasso

Gioele Pagliaccia batteria

Il capolavoro “Out to Lunch!” di Eric Dolphy uscì 60 anni fa, per la Blue Note. Un disco rivoluzionario, iconico anche per la celebre immagine di copertina, che rappresenta una pietra miliare della storia del jazz. Gioele Pagliaccia, mente e motore del progetto, parte dalla rilettura di questo album per costruire un omaggio a Dolphy passando anche per altri titoli significativi come “Outward Bound” e “Out There”. Il quintetto, formato da una rosa di straordinari esponenti della scena creativa contemporanea, coglie l’essenza del geniale polistrumentista americano in tutta la sua carica innovativa, senza mai correre il rischio dell’emulazione, riscoprendo una musica che ha più di mezzo secolo, ma che parla del domani. Il batterista e compositore Gioele Pagliaccia, classe 1980, salirà dunque sul palco del Pinocchio di Firenze per la presentazione di “Aut to Lunch” (titolo che gioca con quello originale del polistrumentista di Los Angeles) sabato 08 febbraio 2025 insieme Stefano Dalla Porta al contrabbasso, Alfonso Santimone al piano, Piero Bittolo Bon ai flauti e ai sassofoni e Tony Cattano al trombone.

Apertura ore 21.00 / Inizio concerto 21.45

Ingresso riservato ai soci ARCI e UISP

Biglietto intero 15€

Ingresso gratuito “under 25” fino a esaurimento posti dedicati