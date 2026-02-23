    Migrazione e asilo. Da giugno entrerà in vigore il nuovo Patto Europeo. 

    SAN CASCIANO. Cosa cambierà e quali effetti produrrà nel territorio. Il punto della situazione – dopo un incontro che si è svolto a San Casciano a cura del Progetto SAI del territorio, impegnato nell’accoglienza e nei percorsi di inclusione. Approfondimento che ruota intorno al quesito sito “verso una nuova fortezza Europa?”. Con noi questa mattina Giulia Capitani Oxfam Italia Migration policy advisor, e Roberto Ciappi Sindaco di San Casciano in Val di Pesa Ente capofila SAI, per rintracciare chiavi di lettura e comprendere il quadro politico e le implicazioni sul piano dei diritti.

