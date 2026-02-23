www.controradio.it Installazione al Giardino dell'Ardiglione per le piccole vittime di Gaza: le interviste Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:12 Share Share Link Embed

Il 22 Febbraio è stata inaugurata al Giardino dell’Ardiglione l’installazione “If I must die…let it be a tale”. Nata come lavoro di educazione sulla Pace e sui diritti dei bambini, è diventata poi un’opera collettiva di tutto il quartiere ospitato al Giardino dell’Ardiglione con il sostegno del Comune di Firenze – Quartiere 1.

AUDIO: le interviste raccolte da Chiara Brilli ad una docente promotrice (Lucia Picconi) e ad alcuni piccoli protagonisti dell’opera collettiva.

Sono 19.104 strisce con l’età e i nomi dei bambini e le bambine che sono stati uccisi a Gaza. Gli alunni della scuola media Machiavelli hanno partecipato così come quelli di altre scuole del quartiere con genitori, nonni e conoscenti. Un vero inno alla pace e un modo per commemorare le piccole vittime in un giardino vissuto dai bambini e un modo per provare a difendere la vita e i sogni di tutti i bambini del mondo.

L’installazione resterà visitabile nel giardino nei prossimi mesi.