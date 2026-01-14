www.controradio.it METJAZZ 2026 Seven (Giant) Steps to Heaven Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Dopo aver festeggiato i suoi primi 30 anni la scorsa edizione e aver salutato Stefano Zenni che la aveva curata con passione e ottimi risultati per 27 anni, la XXXI edizione della rassegna METJAZZ 2026 a Prato prosegue il suo volo libero verso nuovi orizzonti e nuovi traguardi con la nuova direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna e si svolgerà dal 15 febbraio al 27 marzo al teatro Metastasio, al Teatro Fabbricone e in altri luoghi della città.

Organizzato dal Teatro Metastasio di Prato, dopo il successo dell’anteprima con il concerto in esclusiva italiana della FIRE! Orchestra, METJAZZ 2026 fa abbracciare avanguardia e tradizione in una serie di appuntamenti imperdibili che ricordano e celebrano due vere leggende del jazz moderno come Miles Davis e John Coltrane, di cui quest’anno ricorrono i centenari.

Mantenendo le preziose collaborazioni e sinergie con Musicus Concentus, Eventi Music Pool, Toscana Produzione Musica, Scuola di Musica Giuseppe Verdi, Mabuse Cineclub/Cinema Terminale, Biblioteca Lazzerini, METJAZZ 26 inaugura una nuova partnership con due altre delle realtà più attive nella documentazione delle nuove traiettorie della musica contemporanea, il Centro d’Arte dell’Università di Padova ed Area Sismica, con cui è nato un coordinamento, battezzato con la denominazione Monkiana di Brilliant Corners.

MET JAZZ 2026 è dedicato a D’Angelo, Louis Moholo, Marianne Faithful e Sheila Jordan.

Info e programma QUI

Giorgio Benrnardini ha parlato della 31ª edizione con il direttore del teatro Metastasio Massimiliano Civica.