www.controradio.it Caso Ludwig, manipolata e uccisa per incassare l'assicurazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

Svolta nel caso della donna trovata senza vita, sei mesi fa, nei boschi di San Godenzo: Franka Ludwig sarebbe stata manipolata dal compagno e uccisa da un’amica di lei, in combutta con l’uomo, per incassare polizze milionarie sulla sua vita, di cui era beneficiario anche il piccolo nato da quella relazione. Le indagini sono state condotte dai carabinieri diretti dal pm Andrea Cusani, che ha ordinato il fermo per i due diabolici amanti accusati di omicidio premeditato.