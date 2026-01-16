Massa, manifestazione il 24 gennaio: “La protesta non sia reto”

Massa, sabato 24 gennaio manifestazione contro la repressione del dissenso:

l’annuncio della Cgil Toscana, che sul tema si dichiara pronta anche ad uno sciopero generale regionale. “La protesta non sia reato”. Solidarietà alle persone raggiunte dall’avviso di conclusione indagini della procura per i fatti del 3 ottobre al corteo contro il genocidio in Palestina. “È una battaglia che riguarda ognuno e ognuna di noi. Perché quando si colpisce il diritto di manifestare di alcuni, si mette in discussione la libertà di tutte e tutti”. Appello alla partecipazione a politica, società civile, cittadinanza