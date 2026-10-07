MAD Murate Art District presenta la nuova stagionetra mostre, formazione e welfare culturale:

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Due nuove mostre dedicate al rapporto tra arte, ambiente ed ecologia aprono la stagione 2026-2027 di MAD Murate Art District, che nei prossimi mesi affiancherà alla programmazione espositiva un articolato calendario di attività formative, progetti di welfare culturale, residenze e collaborazioni internazionali. Gestito da Fondazione MUS.E, MAD conferma così la propria vocazione di spazio civico dedicato all’arte contemporanea in tutte le sue declinazioni
Valentina Gensini è la direttrice artistica