Libri Sotto Le Stelle – Viaggio letterario in terra di Mugello – L’intervista a Emilia Paternostro

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“Libri sotto le stelle”, il festival letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello si svolgerà per la sua seconda edizione dal 20 luglio al 21 agosto 2026.
Il progetto si configura come un’iniziativa culturale di forte radicamento territoriale, promossa dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti gli otto comuni mugellani – Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio – oltre al Comune di Vaglia.
Nove incontri serali itineranti ad ingresso libero ospitati in luoghi di particolare valore simbolico, storico o paesaggistico nei comuni coinvolti, con un dialogo aperto tra pubblico e autori e autrici di rilievo nazionale sui temi della contemporaneità.