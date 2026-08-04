www.controradio.it Appenino Toscano: le aree interne contro l'aumento della TARI Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:56 Share Share Link Embed

Per la prima volta i sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese fanno fronte comune e lanciano un messaggio politico forte. Nel mirino c’è il nuovo piano di Alia-Plures, contestato perché, secondo i primi cittadini di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca, rischia di aggravare le difficoltà di un territorio già alle prese con un servizio di raccolta dei rifiuti che presenta diverse criticità e con una popolazione sempre più anziana, chiamata a sostenere costi crescenti.

Ne abbiamo parlato con GABRIELE BACCI, sindaco Abetone Cutigliano