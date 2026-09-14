Leonardo, Macrì: “IA e aerospazio chiave per la Toscana. No alla riconversione della moda”

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Non solo regole, ma ricerca e investimenti per dominare l’intelligenza artificiale e difendere i nostri valori democratici. È il monito lanciato a Firenze dal presidente di presidente esecutivo di Estra e di Leonardo, Francesco Macrì, che ha aperto a nuove prospettive per la Toscana. Tra i temi caldi, la proposta di formalizzare un distretto regionale per la difesa aerospaziale a supporto delle 240 imprese locali già integrate nella filiera. Nessuna riconversione di massa, invece, per il settore moda, che, dice, “va tutelato nella sua identità”, mentre sul fronte energetico e del nucleare “pesano ancora le troppe lentezze burocratiche italiane”. Leonardo, intanto, conferma i piani di crescita e nuove assunzioni per i suoi quattro stabilimenti toscani, puntando con decisione sull’alta tecnologia.