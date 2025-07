www.controradio.it Legambiente: riconvertire la ex cava Viti nei comuni di Montignoso e Pietrasanta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:49 Share Share Link Embed

PIETRASANTA. Mancano pochi giorni al 30 luglio 2025, scadenza dell’ultima proroga concessa per il

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in Regione Toscana e riprende il dibattito sul futuro possibile

per l’ex Cava Viti (nei comuni di Montignoso e Pietrasanta). I Circoli Legambiente di Montignoso e

Pietrasanta chiedono di fermare l’ampliamento della discarica e di mettere in sicurezza il sito, avviandone la

riconversione a parco fotovoltaico al servizio di una comunità energetica. Francesco Rossi è il Presidente di

Legambiente Massa e Montignoso.