Il futuro del Pd nel piano di Matteo Biffoni

TOSCANA. Ex parlamentare ed ex sindaco di Prato, il riformista del Pd Matteo Biffoni traccia una road map

per il futuro del suo partito. Con un congresso vero dopo il voto toscano per le elezioni regionali.