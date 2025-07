www.controradio.it Signa: un parco al posto del cemento Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:32 Share Share Link Embed

SIGNA. Un grande parco urbano multifunzionale, pensato per valorizzare la natura, offrire servizi pubblici e

rigenerare il territorio senza nuovo consumo di suolo. È la proposta messa a punto dal Comitato Territorio e

Buonsenso del Crocifisso, che presenta ufficialmente il masterplan alternativo per l’area della Terrazza sul

Padule, come risposta concreta al Piano operativo in fase di approvazione da parte del Comune di Signa,

che invece prevede il passaggio a terreno fabbricativo di oltre 114.000 metri quadri di suolo agricolo. Marco

Bastiani fa parte del comitato Territorio e Buonsenso del Crocifisso di Signa.