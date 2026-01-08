Le parole di Hurbinek, quarta edizione: Fuga. Intervista a Massimo Bucciantini

Sabato 10 gennaio, con Aspettando Hurbinek, e da domenica 18 gennaio a martedì 27gennaio torna a Pistoia, al Teatro Manzoni, al Funaro, al Piccolo Teatro Bolognini, nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, alla Libreria Lo Spazio, nella Sala Soci Coop e nelle scuole della città e della provincia Le parole di Hurbinek, alla sua quarta edizione. Il progetto, ideato e curato da Massimo Bucciantini e Marica Setaro, in collaborazione con l’associazione Le parole di Hurbinek APS, è realizzato da Fondazione Teatri di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, con il patrocinio del Comune di Pistoia, Capitale Italiana del libro 2026, della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana e con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze.

Nel 2026 la parola che Hurbinek consegna alla città è fuga.