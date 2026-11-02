Le Donne Ganze sono un’associazione di promozione sociale (APS) e un movimento nato a Firenze nel 2024, con sede principale nel quartiere di San Frediano (Oltrarno). Si occupano di empowerment femminile e riduzione del gender gap, offrono spazi dedicati all’allattamento (come lo spazio alla ludoteca La Mondolfiera o al Mercato Contadino di San Frediano), cerchi di mamme con il supporto di ostetriche e percorsi educativi/sessuoaffettivi. Di recente hanno promosso l’iniziativa “SOS Sciopero” (accoglienza e laboratori per i bambini durante le giornate di sciopero scolastico).
In studio Salvina Di Gangi e Sara Naldoni
Le Donne Ganze a Controradio
Le Donne Ganze sono un’associazione di promozione sociale (APS) e un movimento nato a Firenze nel 2024, con sede principale nel quartiere di San Frediano (Oltrarno). Si occupano di empowerment femminile e riduzione del gender gap, offrono spazi dedicati all’allattamento (come lo spazio alla ludoteca La Mondolfiera o al Mercato Contadino di San Frediano), cerchi di mamme con il supporto di ostetriche e percorsi educativi/sessuoaffettivi. Di recente hanno promosso l’iniziativa “SOS Sciopero” (accoglienza e laboratori per i bambini durante le giornate di sciopero scolastico).