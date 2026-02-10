www.controradio.it Lanarchico: da ex lanificio accanto alla Chinatown pratese a luogo di incontro, arte e sperimentazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:20 Share Share Link Embed

Convivono arte contemporanea, cultura indipendente, musica, talk, performance, mostre e momenti di aggregazione.

Lanarchico non è solo uno spazio: è un ecosistema creativo in continuo movimento, un ponte tra la città di Prato in Toscana, il mondo dell’arte e le persone che lo attraversano. Negli ultimi anni è diventato un hub dove si producono opere, si condividono visioni, si costruiscono relazioni e si alimenta un dialogo costante con il territorio. Ad oggi, questo atelier è lo studio d’artista più visitato e frequentato in Italia. Un luogo vivo, aperto, imperfetto e autentico, come l’arte dovrebbe essere.

Ne parliamo in diretta con Giorgio Bernardini e con il suo fondatore Marco Biscardi