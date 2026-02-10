www.controradio.it Controradio Tv: Speciale Referendum: fuori sede e diritto negato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:41 Share Share Link Embed

Referendum 2026. Quest’oggi cerchiamo di capire il punto di vista del Pubblico ministero, le conseguenze politiche del voto referendario sul Governo in carica e infine raccogliamo la protesta dei fuorisede che non potranno votare a distanza. Dopo la doppia bocciatura, sia in Senato che alla Camera, per il voto dei «fuorisede» al referendum sulla Giustizia del prossimo marzo. I nostri ospiti questa mattina sono Christine Von Borries, Pubblico ministero presso la Procura di Firenze, il prof. Alessandro Chiaramonte politologo Unifi e Yari Russo esperto di partecipazione giovanile nel policy making italiano, The Good Lobby Italia, in rappresentanza della Rete Voto Fuorisede.