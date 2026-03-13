www.controradio.it L'Aid a Didacta: una scuola a misura di tutti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:12 Share Share Link Embed

FIRENZE. Una scuola all’avanguardia non si limita a introdurre nuove tecnologie: ripensa il proprio modello a partire dagli studenti e dalle studentesse che incontrano maggiori ostacoli nel loro percorso scolastico. È questa consapevolezza che caratterizza la partecipazione di AID – Associazione Italiana Dislessia a Fiera Didacta Italia2026 – la più importante fiera dedicata alla formazione e all’innovazione nel mondo della scuola, con oltre 400 appuntamenti complessivi tra workshop e seminari – in programma dall’11 al 13 marzo a Firenze. Silvia Lanzafame è la Presidente nazionale di Aid.