“Menti in ostaggio”: incontro su manipolazione mentale, dipendenze digitali e nuove vulnerabilità

Venerdì 13 marzo 2026, dalle 15.00 alle 19.00, presso la sede del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana in via dei Massoni 21 a Firenze, si terrà l’incontro pubblico “Menti in ostaggio – Essere informati è il modo migliore per proteggersi”, un momento di approfondimento dedicato ai fenomeni del condizionamento mentale, delle dipendenze comportamentali e delle nuove vulnerabilità legate all’ambiente digitale. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. L’iniziativa è realizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana

il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana, Lorenzo Andreoni.