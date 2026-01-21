L’Africa tra crisi e ricerca di nuovi partner. Con l’Europa sempre più nell’angolo (SECONDA PARTE)

/
RSS Feed
Nonostante i progressi degli ultimi anni, il continente africano rimane il grande assente nel dibattito e nelle analisi geopolitiche e culturali. Cosa sta accadendo di Africa? Quali dinamiche possiamo osservare? E che contatti ci sono con la fase bellica che stiamo attraversando nell’emisfero Nord?
Ne abbiamo parlato con il professor Giovanni Carbone, docente di Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano e Head of Africa Programme per ISPI | Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Ascolta la Seconda parte dell’intervista