Giani: “La proroga per il rigassificatore a Piombino? Prima il governo faccia chiarezza sulle mancate compensazioni”

“Prima di parlare di proroghe per il rigassificatore a, è necessario fare chiarezza sulle compensazioni per il territorio di Piombino”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Toscana e commissario governativo per l’opera. “Allo stato attuale delle cose, non ritengo ci siano le condizioni per la proroga, visto che delle 10 opere previste nel memorandum sottoscritto tre anni fa con il governo Draghi, non è stato realizzato praticamente nulla, se non qualcosa sulle bonifiche e il primo lotto della statale 398” ha precisato il Governatore. Sentiamo Giani