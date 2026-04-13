www.controradio.it "La vittoria di Magyar riporta l'Ungheria nel novero dlele democrazie liberali" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:48 Share Share Link Embed

Oltre 8,1 milioni di cittadini ungheresi (il 77% degli aventi diritto) hanno partecipato al voto che ha sancito la fine dell’era di Viktor Orban dopo 16 anni. Al suo posto il leader dell’opposizione Peter Magyar che ottiene 138 seggi, oltre i due terzi dei 199 in palio. Viktor Orban, con il suo Fidesz, si ferma a 55. L’unica altra forza a entrare in Parlamento è l’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria), con 6 seggi. In termini percentuali, Magyar si è imposto con il 53,6% dei consensi, contro il 37,7% di Orban. All’ultradestra va il 5,9%.

Ne abbiamo parlato con la prof. SERENA GIUSTI, docente Sant’Anna Pisa