A Firenze nasce Casa Santa Lucia, struttura sociosanitaria per persone senza dimora

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A Firenze, nasce una nuova struttura di accoglienza per persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario. Casa Santa Lucia, a Brozzi, gli ospiti riceveranno supporto sia nei bisogni primari che in quelli più complessi, e al termine del percorso – che potrà andare da tre giorni a sei mesi – verranno indirizzati ad altre strutture per proseguire le cure e il reinserimento sociale. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze ed è portato avanti da Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione con la Società della Salute di Firenze.