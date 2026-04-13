www.controradio.it A Firenze nasce Casa Santa Lucia, struttura sociosanitaria per persone senza dimora Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

A Firenze, nasce una nuova struttura di accoglienza per persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario. Casa Santa Lucia, a Brozzi, gli ospiti riceveranno supporto sia nei bisogni primari che in quelli più complessi, e al termine del percorso – che potrà andare da tre giorni a sei mesi – verranno indirizzati ad altre strutture per proseguire le cure e il reinserimento sociale. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze ed è portato avanti da Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione con la Società della Salute di Firenze.