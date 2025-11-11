La vitalità dei dialetti protagoinista della XV edizione de ‘La piazza delle lingue”

/
Da mercoledì 12 a venerdì 14 novembre 2025 torna a Firenze La Piazza delle Lingue, manifestazione dell’Accademia della Crusca dedicata alla lingua italiana che giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione ed è intitolata: Usi e percezione dei dialetti italiani. La Piazza si articolerà in tre giornate. Accademici e artisti dialogheranno su dialetto e letteratura, dialetto per il teatro e dialetto nella musica. L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico ampio e variegato: non solo di specialisti, ma anche e soprattutto di appassionati di letteratura, musica e spettacolo, per riflettere sul ruolo della lingua e del dialetto.
Rita Librandi è vicepresidente dell’Accademia della Crusca