Giani Bis: irschi ed opportunità del laboratorio nazionale del Campo Largo 11 Novembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram EUGENIO GIANI, PRESIDENTE REGIONE TOSCANA www.controradio.it Giani Bis: irschi ed opportunità del laboratorio nazionale del Campo Largo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:50 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Sulla composizione della giunta regionale presentata ieri dal presidente Eugenio Giani abbiamo raccolto il parere del collega di Repubblica Ernesto Ferrara