www.controradio.it La vicenda degli Orti urbani di via Goito a Livorno ad una svolta Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:55 Share Share Link Embed

LIVORNO. La vicenda degli Orti urbani di via Goito, Livorno. Una storia che contrappone il privato ed il pubblico, la cementificazione e il ripristino del verde che potrebbe ridare ossigeno alla città. A Livorno da sedici anni una zona verde di sei ettari è occupata da un collettivo che l’ha trasformata in gran parte in orti urbani, sono più di cento. Per il 5 settembre è stato indetto un corteo nazionale e una tre giorni di campeggio per difendere questa esperienza dopo che un gruppo di costruttori ha comprato l’area e progetta di costruire lì quattro palazzi.