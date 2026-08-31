TOSCANA. Fra un mese la Toscana sarà la seconda regione in Italia, dopo la Puglia, a varare la legge sul “social freezing” ovvero a sostenere le donne che vogliono conservare i propri ovuli in vista di una futura gravidanza. Chi ha fra i 25 e i 39 anni e Isee inferiore a 30mila euro potrà chiedere un contributo di circa 3mila euro, con il costo della procedura oscilla fra i 2mila e i 4mila euro. Ai nostri microfoni Claudia Livi, direttrice sanitaria di Demetra, uno dei centri di procreazione medicalmente assistita privati-convenzionati più importanti d’Italia, aperto a dal 1994, con la testimonianza della Consigliera comunale di Avs-Ecolò a Palazzo Vecchio Caterina Arciprete, che si è sottoposta alla procedura tre anni fa.
La Toscana si prepara a varare la legge sul Social freezing
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