www.controradio.it Scoperte nel castello di Dracula decine di copie della Nuova Antologia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="N7pObZc3Jw"><a href="https://www.controradio.it/podcast/scoperte-nel-castello-di-dracula-decine-di-copie-della-nuova-antologia/">Scoperte nel castello di Dracula decine di copie della Nuova Antologia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/scoperte-nel-castello-di-dracula-decine-di-copie-della-nuova-antologia/embed/#?secret=N7pObZc3Jw" width="500" height="350" title="“Scoperte nel castello di Dracula decine di copie della Nuova Antologia” — www.controradio.it" data-secret="N7pObZc3Jw" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Una quarantina di numeri della storica rivista italiana, Nuova Antologia, datati tra il 1932 e il 1938, compaiono oggi sugli scaffali del Castello di Bran, in Transilvania: il luogo che il turismo internazionale ha consegnato alla leggenda di Dracula, ma che nel Novecento fu soprattutto una delle residenze più amate della Regina Maria di Romania. Una curiosità culturale che apre una pista affascinante: potrebbero essere stati acquistati dalla stessa sovrana, grande lettrice e protagonista proprio nel 1937 di un rinnovato interesse editoriale italiano. La prova definitiva ancora non c’è, ma gli indizi portano tutti in quella direzione.

Di questa storia straordinaria, ne abbiamo parlato con Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia -. Che dice: “Nuova Antologia è diffusa in tutto il mondo fin dalle sue origini, ma non immaginavo che fosse conservata anche nel castello “del conte Dracula. Sorprese e suggestioni non mancano. Sarebbe bello realizzare un censimento dei luoghi culturali di tutto il mondo in cui si trova la Nuova Antologia, ma anche dei ceti che l’hanno collezionata, penso alla bella borghesia di quegli anni”.