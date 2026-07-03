La Toscana in radio del 3 luglio 2026 – Speciale

https://www.youtube.com/watch?v=ITC9j4fC01s

Cultura della legalità, beni confiscati alle mafie, politiche regionali per il contrasto alla criminalità organizzata e valorizzazione dei territori: sono questi i temi al centro del nuovo appuntamento con La Toscana in Radio, il programma promosso dalla Regione Toscana per raccontare ai cittadini progetti, opportunità e politiche che incidono concretamente sulla vita delle comunità.

Ne parliamo con Mia Diop, assessora regionale con delega alla cultura della legalità.