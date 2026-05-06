www.controradio.it La (ri)scoperta fotografica della Firenze degli anni '50 '60 '70 con Fondazione CR Firenze e Archivio Locchi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:45 Share Share Link Embed

Dal 7 maggio al 18 ottobre, a Villa Bardini, si terrà la mostra Firenze ‘50 ’60 ’70. Immagini dall’Archivio Foto Locchi: un viaggio fotografico che, attraverso le immagini dell’Archivio Foto Locchi – patrimonio iconografico tutelato dal Ministero della Cultura –, ripercorre tre decenni di storia fiorentina.

L’esposizione, promossa da Fondazione CR Firenze e Archivio Foto Locchi, a cura di Giovanna Uzzani, intende restituire non solo immagini ma anche atmosfere, suggestioni, mutamenti e ricordi collettivi, in un racconto che è anche un ritratto dell’identità fiorentina.

“Questa mostra offre un’occasione rara: fermarsi a guardare la Firenze degli anni ’50, ’60 e ’70 con uno sguardo attento e consapevole – afferma Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze -. Il lavoro di ricerca e selezione nell’Archivio Foto Locchi restituisce un racconto potente e stratificato della città, fatto di bellezza ma anche di contraddizioni, di grandi eventi e di vita quotidiana. In queste immagini ritroviamo una memoria collettiva che appartiene a tutta la comunità fiorentina: dai volti noti ai momenti più difficili, come l’alluvione del ’66, fino ai riti e alle tradizioni popolari. È uno sguardo che unisce valore documentario e forza narrativa, capace ancora oggi di emozionare e coinvolgere. Per Fondazione CR Firenze sostenere questa iniziativa significa dare continuità a un impegno concreto verso la città, non solo nella tutela del patrimonio materiale ma anche nella valorizzazione di quello immateriale, fatto di storie, identità e memoria condivisa. Accogliere questa mostra a Villa Bardini rafforza ulteriormente questo percorso: uno spazio pubblico di cultura che diventa luogo di riconoscimento e di racconto, dove la fotografia ci aiuta a rileggere il passato e a ritrovare una parte viva della nostra storia recente”.

“La mostra Firenze ’50, ’60, ’70 – aggiunge Erika Ghilardi, responsabile Archivio Storico, Archivio Foto Locchi – attraverso una selezione rigorosa e sensibile della curatrice Giovanna Uzzani, restituisce alla città, con precisione e lirismo, la memoria di una comunità, rivelando il valore straordinario di un archivio che ne custodisce l’eredità identitaria. Attraverso lo sguardo di generazioni di maestri fotografi e la cura di una famiglia che da oltre un secolo lo preserva, emerge un patrimonio di altissima qualità artistica. A Fondazione CR Firenze va un sentito ringraziamento per questo prezioso dono alla città”.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e ha il patrocinio del Comune di Firenze.

AUDIO: Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze, Erika Ghilardi, Responsabile Archivio Foto Locchi e lo storico fotografo fiorentino Orlando Orlandini ai microfoni di Chiara Brilli