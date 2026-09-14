La questione migratoria oltre le ideologie

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Ospite in studio: David Mugnai, insegnante di Storia e Letteratura italiana all’ IISS Calamandrei di Sesto Fiorentino
Migrazioni. Oltre le ideologie è il celebre saggio del sociologo Hein de Haas (pubblicato in Italia da Einaudi). Il libro analizza trent’anni di dati globali per sfatare i principali miti politici e i “paraocchi ideologici” legati ai flussi migratori. Mugnai ha messo a punto un percorso didattico che propone ai giovani che smonta il discorso pubblico sulla questione migratoria dimostrando quanto sia distante dalla realtà tutto ciò che viene comunemente detto.