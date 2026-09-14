Facciamo rumore”:a Campi Bisenzio un momento in memoria di Lorena e di tutte le vittime di violenza

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Martedì 15 settembre, alle ore 20, nella Sala consiliare del Comune di Campi Bisenzio, il Consiglio comunale si aprirà con un minuto di silenzio in memoria di Lorena Isceri, vittima di femminicidio, e di tutte le donne vittime di violenza. Al termine del minuto di silenzio, l’invito è a fare rumore: un gesto simbolico e collettivo per ricordare Lorena e tutte le donne che continuano a essere uccise, picchiate, minacciate e umiliate. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme al Tavolo delle Politiche di Genere, come momento di riflessione e di presa di posizione pubblica contro la violenza di genere.