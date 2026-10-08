     “La protesta non è reato”: il 14 ottobre sciopero generale regionale Cgil e manifestazione a Massa

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     “La protesta non è reato”: il 14 ottobre sciopero generale regionale Cgil e manifestazione a Massa
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    Le conclusioni sono di Maurizio Landini, ci sarà anche l’ intervento di Gianfranco Pagliarulo di Anpi. la manifestazione  contro i Pacchetti Sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio dopo la manifestazione massese contro il genocidio in Palestina.

    Il 13 ottobre concerto “One love again” con Bunna, Bobo Rondelli, Finaz, Roberto Luti, Maurizio Capone, Nico Gori, Meme Lucarelli, Luca Forni, Aldo Viti e Marco Milanesi.
    Cgil Toscana sarà in piazza a Roma anche il 17 ottobre per la manifestazione nazionale della Via Maestra

    NELL’AUDIO Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana)