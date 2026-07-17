www.controradio.it La nuova legge elettorale passa al Senato. Che può accadere adesso? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:22:16 Share Share Link Embed

TOSCANA. L’Aula della Camera, con 217 voti favorevoli e 152 voti contrari, 2 astenuti, ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale targata centrodestra, tra le proteste delle opposizioni. Ora la riforma passa all’esame del Senato. Meloni punta al voto ad aprile dopo le divisioni nella maggioranza. Alessandro Chiaramonte è politologo presso Università degli Studi di Firenze, Dario Parrini è Senatore del Pd e vice presidente della Commissione affari costituzionali.