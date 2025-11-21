    “La musica, la guerra, la pace” 

    E’ il titolo della giornata di riflessione che si svolgerà sabato 22 novembre, alle 09:30 presso la Sala di Sant’Apollonia in via San Gallo a Firenze. Con esperti e studiosi, la presentazione del progetto “Musica per la pace” che vede la partecipazione di giovani musiciste/i e professioniste/i provenienti da paesi in conflitto per un’orchestra ispirata al valore della musica come dialogo, cooperazione.  Il progetto è curato da Claudio Martini del Centro per la Riforma dello Stato | Toscana.
