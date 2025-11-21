Gen Z. Puntata del 21 novembre 2025

/
Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
Tema della puntata: Giovani e rispetto. Quando la violenza si previene
Alla vigile del 25 novembre 2025 e delle iniziative di avvicinamento alla Giornata internazione contro la violenza sulle donne parliamo di progetti, attività e spazi dove si fa cultura della prevenzione coinvolgendo i giovani.
ospiti in studio: Isabella Mancini Presidente Nosotras Capofila ATS Do.Mo per Casa delle Donne e Omar Bartolini, giovane attivista, uno dei corsisti che hanno elaborato la campagna ANOMALIA TEMPORALE contro la violenza maschile sulle donne