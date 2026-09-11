    La festa di Sinistra Progetto Comune a Firenze

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    La festa di Sinistra Progetto Comune a Firenze
    Loading
    /

    Cinque giorni di dibattiti, approfondimenti, concerti e spettacoli. Dal 16 al 20 settembre 2026 presso i giardini del Teatro Cartiere Carrara (via Aldo Moro 3).

    Dmitrij Palagi di Sinistra progetto Comune