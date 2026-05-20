www.controradio.it La felicità degli italiani. Con Serena Bortone e Enrico Finzi per l'Elogio dell’umano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:37 Share Share Link Embed

La felicità degli italiani. Con Serena Bortone e Enrico Finzi il secondo il secondo appuntamento di Elogio dell’umano. Giovedì 21 maggio sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini il secondo appuntamento: una riflessione sulla felicità come dimensione pubblica e collettiva.

Torna a Villa Bardini la seconda edizione di Elogio dell’umano, il ciclo di incontri promosso da Cesvot con il patrocinio di Regione Toscana e in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux. La rassegna nasce dal desiderio di rimettere al centro parole quasi rivoluzionarie: cura, felicità, solidarietà, attraverso la cultura, il pensiero e il confronto pubblico.

Il nuovo incontro dal titolo “La felicità degli italiani”, in programma giovedì 21 maggio alle 17.30, presso la Terrazza Belvedere di Villa Bardini, esplora la felicità come bene collettivo: qualità delle relazioni, del lavoro, del tempo, della partecipazione e della cura reciproca. In un’epoca che misura tutto in termini di velocità e produttività, parlare di felicità significa, prima di tutto, rimettere al centro l’umano.

Ad accompagnare il pubblico in questa riflessione saranno Enrico Finzi e Serena Bortone, a moderare l’incontro Silvia Trovato, ufficio stampa di Cesvot.

Enrico Finzi, ricercatore sociale, giornalista e studioso della felicità, ha dedicato gran parte del suo lavoro allo studio dei comportamenti collettivi, dei desideri, delle paure e delle trasformazioni culturali degli italiani.

Serena Bortone, Giornalista e conduttrice televisiva, ha saputo dare spazio alle persone, ai diritti, alle fragilità e alle tensioni del nostro tempo, con uno sguardo costantemente rivolto alla dimensione umana.

Con questa rassegna Cesvot sceglie di affidare alla cultura una funzione concreta di resistenza civile: creare spazi di pensiero condiviso, restituire valore alla prossimità e rimettere al centro ciò che tiene insieme le comunità.

L’ingresso alle iniziative è gratuito, ma i posti sono limitati. Iscrizioni aperte e programma su www.cesvot.it.

AUDIO: Intervista di presentazione della rassegna a Luigi Paccosi, presidente Cesvot