Alia risponde! Puntata 11

Nuovo appuntamento con 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶. Trasmissione a cura di PLURES ALIA per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese alle 9:00, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.
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Tema della puntata: “Scarti tessili, la Toscana accelera su filiera circolare“. Dal protocollo d’intesa sottoscritto con Federdistribuzione e Confindustria, fino all’emergenza ambientale legata ai consumi e al fast fashion.
Ospite della trasmissione il Presidente di Plures, Lorenzo Perra. Conduce Chiara Brilli.
Prossima puntata mercoledì 17 giugno 2026
Conduce Chiara Brilli