www.controradio.it La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:17 Share Share Link Embed

TOSCANA. E’ uscito da poco l’ultimo libro di Tomaso Montanari, ” La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista”. Montanari, storico dell’arte, saggista e Rettore dell’Università per stranieri di Siena, rintraccia e analizza quel lungo e sotterraneo filo nero che lega le idee della destra che governa l’Italia al fascismo. E lo fa a partire da una domanda: “che cosa resta del fascismo nell’Italia di oggi?”.