www.controradio.it Governo taglia fondi a Stazzema. Ma Giuli fa dietro front. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:58 Share Share Link Embed

Dietrofront del governo dopo la notizia che il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema avrebbe perso 90 mila euro per mano del “decreto accise”. In una nota, il ministero precisa che la riduzione dei fondi per il Parco della Pace «era già in via di sterilizzazione», cioè di azzeramento, attraverso un decreto compensativo». “Prendiamo atto del dietrofront del Ministro Giuli. Tuttavia, è preoccupante che si sia dovuto sollevare un caso politico per correggere un errore che non doveva nemmeno essere concepito”. Lo dichiarano in una nota il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi e il sindaco di Stazzema Maurizio Verona.

Ai nostri microfoni: Maurizio Verona, coordinatore Dipartimento Memoria del Pd Toscana e sindaco di Stazzema.